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Общество

Диспансеризация: у большинства участников СВО выявляют заболевания

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В 2024 году диспансеризацию прошли 583,4 тыс. жителей Пензенской области. Информацию об этом замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева озвучила на брифинге в четверг, 27 февраля.

Во время осмотров 28,3 тысячи заболеваний выявлены впервые. 24,5 тысячи пациентов сразу поставили на диспансерное наблюдение.

Регистрировались болезни системы кровообращении (13 019 случаев), злокачественные новообразования (806, на 1-2-й стадиях - 546), сахарный диабет (2 060), болезни органов дыхания (1 415).

«Злокачественные образования обнаруживаются у людей с минимальным количеством жалоб, которые даже не подозревали об этом», - констатировала замминистра.

Она отметила, что в минувшем году обследования прошли 503 участника специальной военной операции, из которых 372 (74%) имеют то или иное заболевание, требующее диспансерного наблюдения, оказания высокотехнологичной помощи и реабилитации.

«Нам была поставлена задача охватить диспансеризацией всех участников СВО. Цифры небольшие, но мы осматриваем всех граждан, о ком получили сведения, что они вернулись с СВО и находятся дома», - пояснила Наталья Тюгаева.

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