Общество

Пензенцам напомнили о важности прохождения диспансеризации

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Даже пандемия коронавируса не заставила пензенцев пересмотреть отношение к своему здоровью. И прежде большинство не любило проходить профилактические медосмотры, так же относятся к ним и теперь. А вот результаты диспансеризации говорят о том, что жителям региона стоит чаще показываться врачам. За почти полгода 2022-го обследование прошли около 194 тысяч человек.

«Впервые выявлено более 3 000 болезней сердечно-сосудистой системы, 325 случаев сахарного диабета, 212 случаев заболеваний органов дыхания и 143 онкологических заболеваний», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Диспансеризацию проводят 24 медицинских организации региона, в 14 из них пациенты могут прийти в вечернее время - в 19:00 - не только в будни, но и по субботам.

Министр здравоохранения утверждает: попасть на профилактический осмотр просто - было бы желание у человека.

«Берет свой страховой полис, паспорт и идет в поликлинику, приходит в регистратуру и говорит: «Я желаю пройти диспансеризацию». Все лечебные учреждения сейчас нацелены на то, что ему предоставят все условия для того, чтобы в короткое время он получил необходимое обследование», - отметил Вячеслав Космачев.

Министр на брифинге добавил, что нелишним будет предварительно записаться. Люди младше 40 лет должны проходить медосмотры раз в 3 года, старше этого возраста - каждые 12 месяцев. Кроме того, с 2021-го для переболевших COVID-19 введена углубленная диспансеризация.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Ага, по субботам. Звали меня на диспансеризацию - пригласили в самый сопливый сезон в межсезонье. Днем в будни. Не у каждого рабочий график позволяет. Есть что лечить, да некогда по ОМС. Так и лечимся в платных клиниках в сб-вс да в будни после 18.00. Для кого ваша диспансеризация-то, для пенсионеров да для студентов на каникулах?

Гость||

К рвачам-фальсификаторам?

Гость||

Я один раз проходила диспансеризацию и чуть не забеременела.

Имя: Гость
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