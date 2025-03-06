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Общество

Врач: Горечь во рту может быть признаком заражения паразитами

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Чувство горечи во рту, вздутие и боли в животе, изжога, тошнота и расстройства стула могут быть симптомами лямблиоза.

Кроме того, при этом заболевании у пациента могут наблюдаться повышенная утомляемость, нарушение аппетита, снижение массы тела, бледность кожных покровов, нарушения сна, а также аллергические реакции - кожный зуд, крапивница, атопический дерматит.

Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он пояснил: лямблиоз - это заболевание, вызываемое лямблиями, одноклеточными простейшими микроорганизмами. Они передвигаются с помощью жгутиков. В передней части лямблий располагается присасывательный диск, которым они прикрепляются к поверхности кишечника.

Лямблиоз вызывает только один тип паразита - кишечная лямблия. Механизм передачи заболевания - фекально-оральный.

«Лямблиоз распространен повсеместно, преимущественно в странах с влажным теплым климатом, неблагополучной гигиенической обстановкой и низким уровнем санитарной культуры. Нередко регистрируются завозные случаи лямблиоза у людей, отдыхавших в экзотических странах с низким качеством питьевой воды», - уточнил врач.

По словам Михаила Лебедева, в России ежегодно регистрируются около 150 тысяч случаев лямблиоза, большинство заболевших - дети до 14 лет. В ряде случаев, особенно у взрослых, болезнь протекает бессимптомно и выявляется лишь случайно.

Для лечения лямблиоза используются противопаразитарные препараты. Диагностировать заболевание и назначить лечение может только врач после проведения лабораторной диагностики.

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Источник — фото pixabay.com
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