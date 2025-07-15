Сетевое издание|18+|Вторник|15 июл 2025|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |

Общество

За полгода в Пензенской области рак выявили у 564 человек

Печать
Telegram

В Пензенской области за 6 месяцев диспансеризацию прошли 313 000 человек. Это 50% от плана, рассказали в региональном минздраве.

Новообразования впервые выявили у 564 прошедших осмотры жителей области. У 25% из них подтвердился рак кожи, у 15% - молочной железы, у 12% - колоректальный рак, у 9% - рак предстательной железы, у 6% - бронхолегочной системы.

«Положительным моментом является тот факт, что 73% случаев рака установлены на 1-2-й стадии, что значительно улучшает прогноз и гарантирует благоприятный исход заболевания при адекватном лечении», - рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

У более 5 000 жителей региона впервые диагностировали болезни системы кровообращения, у 1 317 - сахарный диабет, у 877 - болезни органов пищеварения, у 448 - органов дыхания.

Диспансеризацию могут пройти жители области от 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, старше 40 лет - ежегодно. На осмотр нужно записаться по номеру 122.

«Дополнительно мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет необходимо пройти обследования по оценке репродуктивного здоровья», - напомнили в минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте