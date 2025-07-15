За полгода в Пензенской области рак выявили у 564 человек

15.07.2025 | 11:59

В Пензенской области за 6 месяцев диспансеризацию прошли 313 000 человек. Это 50% от плана, рассказали в региональном минздраве.

Новообразования впервые выявили у 564 прошедших осмотры жителей области. У 25% из них подтвердился рак кожи, у 15% - молочной железы, у 12% - колоректальный рак, у 9% - рак предстательной железы, у 6% - бронхолегочной системы.

«Положительным моментом является тот факт, что 73% случаев рака установлены на 1-2-й стадии, что значительно улучшает прогноз и гарантирует благоприятный исход заболевания при адекватном лечении», - рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

У более 5 000 жителей региона впервые диагностировали болезни системы кровообращения, у 1 317 - сахарный диабет, у 877 - болезни органов пищеварения, у 448 - органов дыхания.

Диспансеризацию могут пройти жители области от 18 до 39 лет - 1 раз в 3 года, старше 40 лет - ежегодно. На осмотр нужно записаться по номеру 122.

«Дополнительно мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет необходимо пройти обследования по оценке репродуктивного здоровья», - напомнили в минздраве.