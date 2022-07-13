Общество

В Пензе ограничили скорость для части электросамокатов

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Во вторник, 12 июля, в мэрии Пензы провели встречу с представителями одной из компаний, предоставляющих электросамокаты напрокат. Перед бизнесом поставили вопрос обеспечения безопасности пользователей этой услуги и пешеходов.

«В настоящее время компанией Sun.rent по просьбе городской администрации приняты меры по снижению скоростного режима на улице Московской и Соборной площади до 10 км/ч. Также данное предприятие выразило готовность к совместной работе с целью упорядочивания деятельности пунктов проката. Второй участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью», - сообщается на сайте мэрии.

Ожидается, что в июле в Пензе подготовят нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность за размещение электросамокатов в неустановленных местах. В августе состоятся публичные слушания, в сентябре проект рассмотрят в городской думе

Кроме того, в следующем месяце будет принято постановление «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории города Пензы», в котором пропишут:

- ограничение скоростного режима (до 10 км/ч в парках культуры и отдыха, скверах и пешеходных зонах; до 15 км/ч на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре);

- запрет на эксплуатацию электросамокатов в районе памятников воинской и трудовой славы и религиозных учреждений.

Также в Пензе будут определены точки для размещения пунктов проката и типовые решения по их обозначению. В пешеходных зонах могут нанести специальную разметку.

В июле в городе пострадали двое 12-летних мальчиков на электросамокатах. Оба попали под колеса автомобилей. В связи с этим был поставлен вопрос о введении особых правил для этого вида транспорта. Пензенцы идею одобрили.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью», - сообщается на сайте мэрии.
Запретите ей работать на рынке Пензы! В чём проблема?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью
И правильно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Второй участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью», - сообщается на сайте мэрии.
На местных жирноликих чинушей "орган" положили)))))))))) Пусть губер своему хозяину пожалуется)))

Гость||

А остальные? GreenBee, например?

Гость||

Гость писал(a):

Запретите ей работать на рынке Пензы!
с какого перепугу?

Гость||

Гость писал(a):

с какого перепугу?
тебя забыли спросить,идиот,купи машину себе.

Гость||

Гость писал(a):

Запретите ей работать на рынке Пензы!

с какого перепугу?

Буртасы всегда несут всякую чушь.

Гость||

Вот так бы оперативно решали вопросы с частным общественным транспортом, которые тоже не идут на встречу муниципальным властям.

Гость||

Гость писал(a):

Вот так бы оперативно решали вопросы с частным общественным транспортом, которые тоже не идут на встречу муниципальным властям.
И где тут оперативность? В августе собираются принять постановление. Но могут и не принять. Если и примут, вряд ли оно вступит в силу немедленно. А там и сезон пройдет.

Гость||

Не решение вопроса. Вот, что значит коррупция. Самокатов не должно быть в месте прогулок горожан!!!

Гость||

Власть Пензы абсолютно недееспособна! Мэр никакой. Позорище!

Имя: Гость
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