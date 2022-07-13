В Пензе ограничили скорость для части электросамокатов

13.07.2022 | 08:45

Во вторник, 12 июля, в мэрии Пензы провели встречу с представителями одной из компаний, предоставляющих электросамокаты напрокат. Перед бизнесом поставили вопрос обеспечения безопасности пользователей этой услуги и пешеходов.

«В настоящее время компанией Sun.rent по просьбе городской администрации приняты меры по снижению скоростного режима на улице Московской и Соборной площади до 10 км/ч. Также данное предприятие выразило готовность к совместной работе с целью упорядочивания деятельности пунктов проката. Второй участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью», - сообщается на сайте мэрии.

Ожидается, что в июле в Пензе подготовят нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность за размещение электросамокатов в неустановленных местах. В августе состоятся публичные слушания, в сентябре проект рассмотрят в городской думе

Кроме того, в следующем месяце будет принято постановление «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории города Пензы», в котором пропишут:

- ограничение скоростного режима (до 10 км/ч в парках культуры и отдыха, скверах и пешеходных зонах; до 15 км/ч на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре);

- запрет на эксплуатацию электросамокатов в районе памятников воинской и трудовой славы и религиозных учреждений.

Также в Пензе будут определены точки для размещения пунктов проката и типовые решения по их обозначению. В пешеходных зонах могут нанести специальную разметку.

В июле в городе пострадали двое 12-летних мальчиков на электросамокатах. Оба попали под колеса автомобилей. В связи с этим был поставлен вопрос о введении особых правил для этого вида транспорта. Пензенцы идею одобрили.