В Пензе ограничили скорость для части электросамокатов

Во вторник, 12 июля, в мэрии Пензы провели встречу с представителями одной из компаний, предоставляющих электросамокаты напрокат. Перед бизнесом поставили вопрос обеспечения безопасности пользователей этой услуги и пешеходов.
«В настоящее время компанией Sun.rent по просьбе городской администрации приняты меры по снижению скоростного режима на улице Московской и Соборной площади до 10 км/ч. Также данное предприятие выразило готовность к совместной работе с целью упорядочивания деятельности пунктов проката. Второй участник рынка - компания Urent - не заинтересована во взаимодействии с муниципальной властью», - сообщается на сайте мэрии.
Ожидается, что в июле в Пензе подготовят нормативно-правовой акт, предусматривающий ответственность за размещение электросамокатов в неустановленных местах. В августе состоятся публичные слушания, в сентябре проект рассмотрят в городской думе
Кроме того, в следующем месяце будет принято постановление «Об утверждении порядка эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории города Пензы», в котором пропишут:
- ограничение скоростного режима (до 10 км/ч в парках культуры и отдыха, скверах и пешеходных зонах; до 15 км/ч на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре);
- запрет на эксплуатацию электросамокатов в районе памятников воинской и трудовой славы и религиозных учреждений.
Также в Пензе будут определены точки для размещения пунктов проката и типовые решения по их обозначению. В пешеходных зонах могут нанести специальную разметку.
В июле в городе пострадали двое 12-летних мальчиков на электросамокатах. Оба попали под колеса автомобилей. В связи с этим был поставлен вопрос о введении особых правил для этого вида транспорта. Пензенцы идею одобрили.
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penzainform.ru писал(a):Запретите ей работать на рынке Пензы! В чём проблема?