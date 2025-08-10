Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 авг 2025|16:44
Общество

Пензенские мотоциклисты за день нарушили правила почти 60 раз

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз вышли на дороги, чтобы проконтролировать мотоциклистов.

Среди водителей искали тех, кто игнорирует ПДД. За один день пятницы, 8 августа, было пресечено 59 нарушений, сообщили в областной ГАИ.

За езду на мототранспорте без водительского удостоверения предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. 30 000 - за передачу управления человеку без прав.

Кроме того, инспекторы следили за пользователями СИМ (средства индивидуальной мобильности). Зафиксировано 25 случаев, когда те передвигались не по правилам.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Ранее в ГАИ рассказали, как ловят пьяных подростков-мотоциклистов. Так, 25 июля в 4 часа утра полицейские остановили в Пензе 16-летнего юношу, который уже не в первый раз катался в нетрезвом виде. А в ночь на 29 июля на улице Сумской внимание инспекторов привлек 17-летний скутерист.

