В Арбекове водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся

09.09.2025 | 13:14

В понедельник, 8 сентября, в 4-м проезде Пестеля (Ближнее Арбеково, напротив Петропавловской церкви) в ДТП пострадал 10-летний ребенок, ехавший на электросамокате.

В 19:00 мальчика сбил неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, он скрылся с места аварии.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

18 августа в ДТП пострадал 50-летний самокатчик на улице Чкалова - он столкнулся с «Ладой-Вестой». Мужчину увезли в больницу.

3 и 14 июля на улицах Ладожской и 65-летия Победы соответственно самокатчики сбили детей - 9-летнего и 5-летнего мальчиков - и скрылись.