Происшествия

В Пензе школьник на электросамокате попал в ДТП

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В Пензе подросток, управлявший электросамокатом, пострадал в ДТП. Инцидент произошел вечером в субботу, 9-го июля, однако информацию о нем обнародовали лишь в ночь на 12-е число.

«По предварительным данным, в 17:30 на ул. Северной, 26, произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1957 года рождения и электросамоката (мощность 0,35 кВт) под управлением мальчика 2010 года рождения», - уточнили в городском отделе ГИБДД.

Школьник получил телесные повреждения, но госпитализация не потребовалась. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

По факту случившегося начата проверка.

5 июля похожий инцидент случился на улице Пионерской. 12-летнего мальчика на самокате сбил автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

В ближайшее время в Пензенской области должен появиться нормативно-правовой акт, регулирующий езду на электросамокатах. В документе предусмотрят либо ограничение скорости, либо запрет передвижения по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам. Кроме того, будет подготовлена законодательная инициатива об административной ответственности для владельцев этого вида транспорта.

Пока чиновникам поручено обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей.

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Гость||

Малолетний убийца на самокате.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.07.2022 09:01|

Малолетний убийца на самокате.

Ребенок не виноват, виноваты родители

Гость||

А вообще видите как самоубийцы летают на этих самокатах жесть просто, много раз так они мне попадались, начинаю выезжать смотрю нет не кого, бац пролетел мимо его же не было, и они даже не смотря на машин едет или стоит машина, самое главное он же едет, а остальное не важно. Моё мнение надо запретить эти самокаты до хорошего они не доведут.

Гость||

Гость писал(a):

Малолетний убийца на самокате.

Ребенок не виноват, виноваты родители

Это не меняет факт того, что он малолетний убийца на самокате.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, будет подготовлена законодательная инициатива об административной ответственности
За парковку на газонах уже есть ответственность, но только сотрудники администрации не хотят к ней привлекать, как парковались так и паркуются.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

должен появиться нормативно-правовой акт, регулирующий езду на электросамокатах.
Да уж второй месяц как бумагу родить таланта не хватает

Имя: Гость
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