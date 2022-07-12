В Пензе школьник на электросамокате попал в ДТП

12.07.2022 | 08:40

В Пензе подросток, управлявший электросамокатом, пострадал в ДТП. Инцидент произошел вечером в субботу, 9-го июля, однако информацию о нем обнародовали лишь в ночь на 12-е число.

«По предварительным данным, в 17:30 на ул. Северной, 26, произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1957 года рождения и электросамоката (мощность 0,35 кВт) под управлением мальчика 2010 года рождения», - уточнили в городском отделе ГИБДД.

Школьник получил телесные повреждения, но госпитализация не потребовалась. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

По факту случившегося начата проверка.

5 июля похожий инцидент случился на улице Пионерской. 12-летнего мальчика на самокате сбил автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находилась 43-летняя женщина.

В ближайшее время в Пензенской области должен появиться нормативно-правовой акт, регулирующий езду на электросамокатах. В документе предусмотрят либо ограничение скорости, либо запрет передвижения по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам. Кроме того, будет подготовлена законодательная инициатива об административной ответственности для владельцев этого вида транспорта.

Пока чиновникам поручено обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей.