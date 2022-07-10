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Общество

Все ковидарии в Пензенской области приказали расформировать

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Все ковидарии в стране должны быть расформированы до 10 июля. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Документ вступил в силу 6 июля.

Согласно ему, госпитали, где получали лечение заразившиеся коронавирусом, должны переквалифицироваться на оказание плановой помощи. Их пациентов переведут в учреждения, где есть инфекционные отделения.

«Обеспечить в случае необходимости медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в медицинских организациях (структурных подразделениях медицинских организаций), оказывающих помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в приказе.

Ранее в Пензенской области смягчили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Работодателям больше не требуется переводить на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет. Отменены усиленная дезинфекция в помещениях, а также рекомендация находиться на самоизоляции и соблюдать масочный режим людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным женщинам.

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в регионе ждут в сентябре.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

отменяйте уже этот ковид к шутам! рак лечить надо и сердечнососудистые заболевания, сколко с этими ковидариями угробили людей, ужос!

Гость||

Поспешишь, людей насмешишь!

Гость||

Гость писал(a):

Поспешишь, людей насмешишь!
это еще к чему? открыть ковидарий можно в течении пары суток теперь. опыт 2х с лишним лет имеется

Гость||

опыт имеется, а мозгов нет как нет и совести

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в регионе ждут в сентябре.
А когда крематорий ждут?

Гость||

Гость писал(a):

А когда крематорий ждут?
Как в Индии, на костре жги своих

Гость||

Гость писал(a):

Как в Индии, на костре жги своих
А ты дурачок. Между кострами в Индии и крематорием нет ничего общего.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все ковидарии в стране должны быть расформированы до 10 июля.
ЭэээХ)))

Имя: Гость
Комментарий:

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