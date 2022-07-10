Все ковидарии в Пензенской области приказали расформировать

10.07.2022 | 11:12

Все ковидарии в стране должны быть расформированы до 10 июля. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Документ вступил в силу 6 июля.

Согласно ему, госпитали, где получали лечение заразившиеся коронавирусом, должны переквалифицироваться на оказание плановой помощи. Их пациентов переведут в учреждения, где есть инфекционные отделения.

«Обеспечить в случае необходимости медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в медицинских организациях (структурных подразделениях медицинских организаций), оказывающих помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - говорится в приказе.

Ранее в Пензенской области смягчили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Работодателям больше не требуется переводить на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет. Отменены усиленная дезинфекция в помещениях, а также рекомендация находиться на самоизоляции и соблюдать масочный режим людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным женщинам.

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в регионе ждут в сентябре.