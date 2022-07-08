В Пензенской области смягчили режим повышенной готовности

08.07.2022 | 15:30

В пятницу, 8 июля, в Пензенской области отменили ряд ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса.

Соответствующий указ размещен на сайте регионального правительства.

Согласно документу, работодателям больше не требуется переводить на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет. Отменены усиленная дезинфекция в помещениях, а также рекомендация находиться на самоизоляции и соблюдать масочный режим людям с хроническими заболеваниями, пожилым, беременным женщинам.

Пока сохраняется запрет на проведение публичных массовых мероприятий (в числе исключений - сессии областного Заксобра, заседания представительных органов муниципальных образований, празднования годовщины Победы и другие), курение кальянов в ресторанах, барах, кафе. Пензенцам по-прежнему рекомендуют ограничить поездки, использовать личный транспорт, а работодателям - переводить на удаленку беременных женщин.

28 июня в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности - до 31 июля включительно.

Ранее в регионе отменили требование носить маски ношение масок в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на рабочих местах.