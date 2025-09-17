В белинской больнице закончили ремонт 5-го этажа лечебного корпуса

17.09.2025 | 18:21

В Белинской районной больнице завершен ремонт 5-го этажа лечебного корпуса, идет санитарная уборка помещений. Об этом в среду, 17 сентября, сообщил главврач медучреждения Андрей Панин посетившему объект министру здравоохранения Вячеславу Космачеву.

В ближайших планах - установка оборудования в кабинетах. Педиатрическое и реанимационное отделения заработают в новых условиях.

В дальнейшем будет проведен ремонт на оставшихся этажах корпуса.

«Очень важно завершить все запланированные работы в срок в строгом соответствии с проектной документацией и требованиями к качеству», - отметил Вячеслав Космачев.

Уже отремонтированы кровля, фасад, входная группа здания, заменены все инженерные коммуникации. Всего на ремонт корпуса выделили 85,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.