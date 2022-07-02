За год в Пензенской области случилось более 170 «пьяных» ДТП

02.07.2022 | 12:46

В 2021 году в Пензенской области было зарегистрировано более 170 «пьяных» ДТП, в которых более 30 человек погибли и свыше 250 получили ранения различной степени тяжести.

Такую статистику привели в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

С начала 2022-го, по данным Госавтоинспекции, в регионе по состоянию на 30 июня зарегистрировано 37 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

«Человек в «приподнятом настроении» переоценивает свои возможности, не замечая изменений в реакции и концентрации, и смело садится за руль, тем самым подвергая опасности не только себя и своих пассажиров, но и других участников дорожного движения. Алкоголь влияет на состояние человека даже в малых дозах, увеличивая время реакции, снижает бдительность и внимание, нарушает координацию движений», - предупредили в пресс-службе минцифры.

Жителям и гостям Сурского края напомнили о регулярных рейдах по выявлению нетрезвых водителей. Таковых в прошлые выходные в Пензенской области было задержано 47.

«За управление транспортными средствами в состоянии опьянения предусмотрена как административная (в виде штрафа размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет), так и уголовная ответственность (в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 3 лет)», - предупредили в министерстве.

Если по вине пьяного водителя ДТП имело тяжелый или смертельный исход, в этом случае грозит лишение свободы на срок до 15 лет.