Общество

На пензенских дорогах в «пьяных ДТП» погибло 7 человек

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В Пензенской области с начала года зарегистрировали 37 аварий, участниками которых стали нетрезвые водители.

В них погибли 7 человек, а 52 получили различные травмы.

Информацию на четверг, 30 июня, обнародовал отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, во время которых выявляют водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Очередная такая проверка пройдет в области с 1 по 3 июля.

Помочь предотвратить ДТП с пьяным автомобилистом могут и сами жители области.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412)-59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения», - обратились к пензенцам в отделе пропаганды.

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