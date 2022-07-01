Общество

В Пензе из-за ухудшения погоды отменили публичное мероприятие

Печать
Telegram

В Пензе из-за ухудшения погоды отменили акцию «Парковая зона - территория здоровья», которая должна была пройти в пятницу, 1 июля, в Детском парке на Кронштадтской.

«До конца месяца акции состоятся 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 июля. Время и место проведения площадок здоровья будет опубликовано дополнительно», - сообщили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Днем местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью составит +6…+11 ºС, днем +15…+20 ºС.

В июне в регионе утвердили межведомственную региональную программу по укреплению общественного здоровья.

В соответствии с показателями ее реализации, темпы прироста первичной заболеваемости ожирением должны сократиться с 9,4 в 2022 году до 8,1 в 2023-м и 6,7 в 2024-м. Розничные продажи алкогольной продукции (в литрах этанола) на душу населения должны составить 5,0 в 2022-м и 2023 годах и 4,9 в 2024-м.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А когда можно будет бабулям жопы пополоскать в бассейнах бесплатно?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте