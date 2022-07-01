В Пензе из-за ухудшения погоды отменили публичное мероприятие

01.07.2022 | 09:02

В Пензе из-за ухудшения погоды отменили акцию «Парковая зона - территория здоровья», которая должна была пройти в пятницу, 1 июля, в Детском парке на Кронштадтской.

«До конца месяца акции состоятся 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 июля. Время и место проведения площадок здоровья будет опубликовано дополнительно», - сообщили в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Днем местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью составит +6…+11 ºС, днем +15…+20 ºС.

В июне в регионе утвердили межведомственную региональную программу по укреплению общественного здоровья.

В соответствии с показателями ее реализации, темпы прироста первичной заболеваемости ожирением должны сократиться с 9,4 в 2022 году до 8,1 в 2023-м и 6,7 в 2024-м. Розничные продажи алкогольной продукции (в литрах этанола) на душу населения должны составить 5,0 в 2022-м и 2023 годах и 4,9 в 2024-м.