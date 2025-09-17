18 сентября погода в Пензенской области не изменится

17.09.2025 | 22:00

18 сентября в Пензенской области ожидается такая же погода, как в предыдущие дни, - переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовило Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23. Ночь на пятницу окажется значительно теплее - от +7 до +12.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер, его порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления погода на этой рабочей неделе останется солнечной и сухой.

Сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).