Жителей области призвали уделить время и внимание своему здоровью

26.06.2022 | 11:19

В зеленых зонах Пензы вновь будут работать «островки здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Островки здоровья» - место, где горожане и гости областного центра смогут пройти обследование и получить консультации врачей.

В среду, 29 июня, такая площадка будет ждать посетителей в Комсомольском парке (улица Гагарина, 6), 1 июля специалисты центра медпрофилактики примут желающих в Детском парке на Кронштадтской.

Акция пройдет с 12:00 до 15:00. Ее цель - мотивировать пензенцев к здоровому образу жизни, правильному питанию, отказу от вредных привычек.

«Призываем жителей и гостей Пензы уделить время заботе о себе и своем здоровье», - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее были обнародованы данные по смертности трудоспособного населения области в 2021 году. Показатель среди мужчин составил 951,8, среди женщин - 268,2 на 100 тыс. населения. В минувшем году скончались, не дожив до пенсионного возраста, почти 4 000 жителей области, 80% из них мужчины. Эксперты объясняют это несколькими факторами, в числе которых низкая мотивация к здоровому образу жизни, запущенные хронические заболевания, пьянство, курение.