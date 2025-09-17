Ресурсники предупредили о новых отключениях света в Пензе

17.09.2025 | 18:55

В четверг, 18 сентября, часть пензенцев останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список домов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19; 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13,15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48; 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1- 10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31,3 3, уч. 1а; ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46В, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, уч. 37а; ул. Омская, 1-16, 18-22; ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12; 2-я Светлая, 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные); СНТ «Заря» (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/13; ул. Согласие, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), уч. 49.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Глазунова, 1, 3, 5; ул. Мусоргского; 1-й пр-д Мусоргского.

С 9:00 до 12:00:

- ул. К. Цеткин, 44; ул. Медицинская, 7, 14, 14а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Богданова, 54; ул. Красная горка, 37а, 37Б, 39/56.

С 13:00 до 15:00:

- Березовский пер., 2-5; 1-й Березовский пер., 1, 2; 2-й Березовский пер., 3, 3Б, 5, 6, 8, 9-23 (нечетные); 3-й Березовский пер., 4, 6, 8; ул. Верхневишневая, 24, 26, 28, 30, 34, 36; ул. Маршала Крылова, 15, 40-64 (четные); 1-й пр-д Свердлова, 28, 30, 32, 33-41, 43, 44; ул. Среднекутузовская, 16, 21, 23, 25, 28/7, 29-56, 58, 60, 62.