В полиции предупредили о мошенничестве с заказом цветов

17.09.2025 | 20:58

Полицейские предупредили россиян о мошенниках, выдающих себя за сотрудников цветочных магазинов в соцсетях. Они обманывают людей, желающих заказать доставку.

Схема зачастую одна и та же, сообщает телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции». Владелец аккаунта выкладывает красивые фотографии цветов и оставляет номер для связи в мессенджере. После обсуждения условий доставки жертве присылают реквизиты (обычно это карта физлица), а после перевода общение прекращается и «продавец» исчезает.

Распознать аферистов можно.

«Аккаунты создаются с использованием чужих фотографий и контента реальных флористических студий. Указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже. Отсутствуют официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные», - перечислили полицейские.

Также должны насторожить перевод общения в мессенджеры, закрытые комментарии под постами, явно заниженные цены.