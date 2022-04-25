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Общество

В Белинском выделят средства на реставрацию памятника Ленину

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В правительстве Пензенской области прокомментировали ситуацию с разрушающимися памятниками Ленину в Белинском, расположенными в парке рядом со школой № 2 и у районной библиотеки.

На их удручающий вид указал местный активист Сергей Тюменев. Он опубликовал на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте» снимок первого памятника, на котором видно, что основание сооружения полуразрушено: верхний слой осыпался, обнажив кирпичи, а надписи стерлись. Вокруг площадки - буйная растительность. А бюст Ленина явно нуждается в покраске.

В эмоциональном посте житель райцентра предъявил претензии местным властям: по его мнению, их необходимо привлечь к ответственности за разрушение памятника.

Затем Сергей поделился с редакцией «ПензаИнформ» фотографией второго объекта: сидящий Ильич наклонился вперед, свесив левую руку с колена. Пиджак и брюки, а также кисть левой руки вождя революции покрыты жутковатыми темными пятнами, так же, как и кресло, на котором он восседает. Вся скульптура выглядит крайне заброшенной.

Мужчине ответил представитель регионального правительства.

«Памятники В. И. Ленину, расположенные около районной библиотеки и районного Дома культуры, поставлены на бесхозяйный учет 10 ноября 2021 года. По истечении года их планируется оформить в муниципальную собственность г. Белинского.

Бюст В. И. Ленина, расположенный в Пионерском парке, находится в собственности города Белинского. На ближайшей сессии Собрания представителей города Белинского будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет для выделения денежных средств на разработку проектно-сметной документации на реставрацию памятника», - говорится в сообщении.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Сергея Тюменева
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Гость||

ЛЕНИН - вождь,учитель,человек!

ЛЕНИН и теперь живее всех живых!

Идеи Ленина живут и побеждают!

Гость||

Ямы бы еще в Белинском отремонтировали. Именно на той улице, где стоит этот Ленин, проехать невозможно, все колеса оторвешь у машины. Да и сама библиотека в печальном состоянии. Библиотека важнее, чем памятник бывшему вождю, по большому счету никому сегодня не нужный.

Имя: Гость
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