Бюст императора Александра I заметили в Терновке

30.08.2025 | 11:13

В Пензе продолжаются «приключения» бюста императора Александра I. В субботу, 30 августа, его заметили в Терновке.

Грузовик, везущий скульптуру, сняли на видео у ТЦ «Звезда» на пересечении улиц Терновского и Петровской. Он поехал в сторону Ростовской.

«Куда везут, неизвестно», - прокомментировал кадры автор, выложивший свое видео в Сети.

Памятник изначально планировали разместить на Соборной площади во время IX Всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле».

1 августа к зданию епархии доставили основание под скульптуру, пьедестал и сам бюст. Одна табличка гласила: «Всероссийский император Александр I Благословенный (1777-1824)». В другой говорилось, что объект установят с благословения митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Однако в день открытия фестиваля, 9 августа, все это исчезло с площади. Пользователи в Сети предположили, что проблемы могли возникнуть из-за спонсора, вложившегося в создание объекта. Позднее скульптуру увидели в Засечном.

Официально о судьбе бюста нигде не сообщалось.