Общество

В Морозовском дендрарии вырубили более 20 кубометров деревьев

В дендрарии имени Г. Ф. Морозова в Белинском районе продолжаются работы по восстановлению особо охраняемой природной территории.

«В этом году уже проведена вырубка сухостоя и аварийных деревьев, которые мешали росту и развитию экзотов и интродуцентов (живых организмов, преднамеренно или случайно переселенных за пределы естественного ареала их обитания. - Прим. ред.). Объем вырубленных деревьев составил более 20 кубометров!» - рассказали в областном минлесхозе.

Работы будут вестись и в следующем году.

Морозовский дендрарий, основанный в начале ХХ века как питомник, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона. В нем представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от засухи. 10 лет спустя возникла идея его возрождения.

В 2022-м началось восстановление дендрария. Специалисты ликвидировали часть аварийных деревьев, убрали валежник и мусор, установили шлагбаумы.

В 2023-м в заповеднике вырубили около 100 погибших деревьев, примерно 10 га площади расчистили от хлама.

В мае 2024-го высадили более 1 000 деревьев-экзотов и разбили участки под посадку новых растений на 2 га.

Источник — фото минлесхоза
