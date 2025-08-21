Бюст Лермонтова увезли из одноименного сквера в Пензе

21.08.2025 | 20:05

В Пензе начали реставрировать бюст Михаила Юрьевича Лермонтова, стоящий в одноименном сквере. В четверг, 21 августа, его демонтировали.

Бюст увезли в мастерскую, где его восстановлением займутся специалисты.

Рабочие разобрали разрушенное основание и вывезли строительный мусор, сообщили в городской администрации.

Бюст поэта был создан скульптором Ильей Гинцбургом и открыт в 1892 году. Он давно нуждался в восстановлении.

В текущем году скульптуру обследовали и обнаружили трещины и разрушения в основании, повсеместное отслоение гранитных плит и другие дефекты. Была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение историко-культурной и государственной экспертизы. На ремонтно-реставрационные работы выделили 1 035 913 рублей 48 копеек.

Завершить обновление объекта культуры планируется в октябре, добавили в мэрии.