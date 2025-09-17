Курган в Мокшанском районе признали памятником федерального значения

17.09.2025 | 19:27

Курган у села Пяша в Мокшанском районе признали объектом культурного наследия. Его включили в единый государственный реестр.

«Памятник имеет широкую датировку, поскольку может относиться как к эпохам бронзового или железного веков, так и к памятникам Средневековья (III тыс. до н.э - XV в. н. э.)» - рассказали в областном министерстве по охране памятников.

Границы объекта утверждены согласно приказу Министерства культуры России.

Ранее стало известно, что в Пензе отреставрируют объект культурного наследия - здание на Куйбышева, 20.

Намечено отреставрировать стены дома, окна, дверные проемы и крышу. Также планируют благоустроить прилегающую территорию.