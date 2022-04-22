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Общество

В Пензенской области разрушается еще один памятник Ленину

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Снимок разрушающегося памятника Владимиру Ленину опубликовал житель Белинского Сергей Тюменев на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» в день рождения вождя мирового пролетариата - 22 апреля.

На снимке видно, что основание, на котором находится бюст, полуразрушено: верхний слой осыпался, обнажив кирпичи, а надписи стерлись. Вокруг площадки - буйная растительность. А бюст Ленина явно нуждается в покраске.

В эмоциональном посте житель райцентра предъявил претензии местным властям: по его мнению, их необходимо привлечь к ответственности за разрушение памятника.

Редакция связалась с Сергеем. Он сообщил, что сделал снимок бюста, расположенного в парке рядом со школой № 2, летом прошлого года, но с того времени ничего не изменилось.

«Шесть лет мне одни отписки пишут, что памятник ничейный, он на стадии оформления. Шесть лет оформляют - видать, тонн десять бумаги исписали. И у нас не один памятник в таком состоянии, администрации нет дела до них», - рассказал Тюменев.

Это не первый случай, когда памятники вождю революции оказываются в неприглядном виде, а то и вовсе исчезают с привычных мест.

Так, в 2017 году в Каменке убрали памятник Ленину, с 1938 года размещавшийся возле Дома культуры, ставшего затем церковью Дмитрия Солунского.

Случается, что скульптуры подвергаются нападениям вандалов. Так произошло в Пензе в январе 2019 года, когда на гранитном постаменте памятника Ленину, установленного у входа в Комсомольский парк, появилось написанное белой краской слово «Бес».

В ноябре 2020-го злоумышленники изуродовали постамент памятника Ленину в сквере на улице Дружбы (микрорайон Шуист). Они отбили несколько плиток, часть из них раздробили.

Примечательно, что в апреле 2021-го эту же скульптуру выкрасили в желтый цвет, что вызвало массу негативных откликов горожан.

Еще один монумент установлен в сквере у дизельного завода. И памятник, и территория вокруг находятся в крайне запущенном состоянии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Сергея Тюменева, vk.com/ov_melnichenko
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Гость||

Коммунисты совсем не следят.

Гость||

Это тот картавый иноагент, экстримист, совершивший вооруженный захват власти в 17 году? А зачем ему памятник? Сейчас за такое сажают.

Гость||

таких как ты, даже слушать противно.......

Гость||

Да-с,13:16, дурачок ты.

Гость||

Никому уже не интересен этот иноагент и памятники ему не нужны. Оставить пару на всю страну и хватит, место только занимают и переизбыток памятников этому персонажу.

Имя: Гость
Комментарий:

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