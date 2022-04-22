В Пензенской области разрушается еще один памятник Ленину

22.04.2022 | 12:16

Снимок разрушающегося памятника Владимиру Ленину опубликовал житель Белинского Сергей Тюменев на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» в день рождения вождя мирового пролетариата - 22 апреля.

На снимке видно, что основание, на котором находится бюст, полуразрушено: верхний слой осыпался, обнажив кирпичи, а надписи стерлись. Вокруг площадки - буйная растительность. А бюст Ленина явно нуждается в покраске.

В эмоциональном посте житель райцентра предъявил претензии местным властям: по его мнению, их необходимо привлечь к ответственности за разрушение памятника.

Редакция связалась с Сергеем. Он сообщил, что сделал снимок бюста, расположенного в парке рядом со школой № 2, летом прошлого года, но с того времени ничего не изменилось.

«Шесть лет мне одни отписки пишут, что памятник ничейный, он на стадии оформления. Шесть лет оформляют - видать, тонн десять бумаги исписали. И у нас не один памятник в таком состоянии, администрации нет дела до них», - рассказал Тюменев.

Это не первый случай, когда памятники вождю революции оказываются в неприглядном виде, а то и вовсе исчезают с привычных мест.

Так, в 2017 году в Каменке убрали памятник Ленину, с 1938 года размещавшийся возле Дома культуры, ставшего затем церковью Дмитрия Солунского.

Случается, что скульптуры подвергаются нападениям вандалов. Так произошло в Пензе в январе 2019 года, когда на гранитном постаменте памятника Ленину, установленного у входа в Комсомольский парк, появилось написанное белой краской слово «Бес».

В ноябре 2020-го злоумышленники изуродовали постамент памятника Ленину в сквере на улице Дружбы (микрорайон Шуист). Они отбили несколько плиток, часть из них раздробили.

Примечательно, что в апреле 2021-го эту же скульптуру выкрасили в желтый цвет, что вызвало массу негативных откликов горожан.

Еще один монумент установлен в сквере у дизельного завода. И памятник, и территория вокруг находятся в крайне запущенном состоянии.