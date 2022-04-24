Меню в школьных столовых предложили пересмотреть

24.04.2022 | 10:17

В школьных столовых, возможно, изменится меню. Юным пензенцам придется обходиться без импортных продуктов, прежде всего фруктов.

О пересмотре подхода к питанию сообщает портал rg.ru со ссылкой на начальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Янковскую.

Специалист предложила «уменьшить то разнообразие, которого пытались добиться». Импортных составляющих в школьном меню немного, есть бананы, цитрусовые. По словам Янковской, их можно заменить на отечественную продукцию.

Ее предложение связано с изменившейся экономической ситуацией, а также нарушением логистических цепочек, из-за которого задерживаются поставки той или иной продукции.

В школах Пензы питанием охвачено около 54 000 ребят. В 2021 году после многочисленных жалоб на качество пищи началось обсуждение обновленного разнообразного меню (регионального стандарта организации питания), в том числе с учетом потребностей детей, которым требуется особая диета.

Кроме того, не раз отмечалось, что некоторые школьные пищеблоки требуют обновления и ремонта.