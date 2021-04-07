В Пензе обсудили, как сделать школьную еду вкусной для детей

07.04.2021 | 19:09

Нельзя вести разговор о школьном питании, не посетив место, где дети завтракают и обедают. На столах - яблоки, компот и булочки - перекус для ребят из продленки. Ознакомившись с меню, осмотрев зал столовой, глава администрации взял слово за круглым столом. Говорили в целом о ситуации с казенной едой в образовательных организациях Пензы.

«Было у нас несколько случаев, когда мы находили просроченные продукты питания в школе при проведении проверок. Эти продукты не попадали на школьный стол, тем не менее они должны были отсекаться гораздо раньше и не попадать уже в само школьное заведение», - сообщил Андрей Лузгин.

Представители Роспотребнадзора не скрывают, что есть определенные сложности в организации питания. Однако критичными их назвать нельзя. К примеру, в ходе проверок выяснилось несоответствие утвержденного меню тем блюдам, что на столах. Также есть вопросы к инфраструктуре.

«Крайне необходимо в каждом образовательном учреждении провести своего рода инвентаризацию и самим образовательным организациям, и тем, кто оказывает услугу питания в школах. То есть просто провести мониторинг состояния своей материально-технической базы и отметить именно те проблемные позиции, где требуются ремонт и замена уже устаревшего холодильного и технологического оборудования», - подчеркнула начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по области Зоя Годухина.

И уже исходя из этого принимать решения по обновлению материально-технической базы пищеблоков.

Говорили и о том, как сделать блюда вкусными для детей. В некоторых школах провели опрос и на его основе составили меню.

«Важно, чтобы вся та пища, которая предоставляется ребенку к столу, обязательно проедалась», - отметила начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В школах Пензы питанием охвачено почти 54 000 учеников. Угодить каждому - задача непростая.