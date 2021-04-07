Общество

В Пензе обсудили, как сделать школьную еду вкусной для детей

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Нельзя вести разговор о школьном питании, не посетив место, где дети завтракают и обедают. На столах - яблоки, компот и булочки - перекус для ребят из продленки. Ознакомившись с меню, осмотрев зал столовой, глава администрации взял слово за круглым столом. Говорили в целом о ситуации с казенной едой в образовательных организациях Пензы.

«Было у нас несколько случаев, когда мы находили просроченные продукты питания в школе при проведении проверок. Эти продукты не попадали на школьный стол, тем не менее они должны были отсекаться гораздо раньше и не попадать уже в само школьное заведение», - сообщил Андрей Лузгин.

Представители Роспотребнадзора не скрывают, что есть определенные сложности в организации питания. Однако критичными их назвать нельзя. К примеру, в ходе проверок выяснилось несоответствие утвержденного меню тем блюдам, что на столах. Также есть вопросы к инфраструктуре.

«Крайне необходимо в каждом образовательном учреждении провести своего рода инвентаризацию и самим образовательным организациям, и тем, кто оказывает услугу питания в школах. То есть просто провести мониторинг состояния своей материально-технической базы и отметить именно те проблемные позиции, где требуются ремонт и замена уже устаревшего холодильного и технологического оборудования», - подчеркнула начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по области Зоя Годухина.

И уже исходя из этого принимать решения по обновлению материально-технической базы пищеблоков.

Говорили и о том, как сделать блюда вкусными для детей. В некоторых школах провели опрос и на его основе составили меню.

«Важно, чтобы вся та пища, которая предоставляется ребенку к столу, обязательно проедалась», - отметила начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В школах Пензы питанием охвачено почти 54 000 учеников. Угодить каждому - задача непростая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Что значит "проедалась"? Объясните дураку необразованному.

Гость||

Мы в течение 5лет покупаем говяжье вымя очнь вкусная и дешевая штука,едим всей семьей у меня двое детей быстро насыщаемся,стул у всех нормальный.Вот его не плохо бы давать в школьных столовых,только варить его надо не менее 2часов.

Гость||

Всё просто:

ПРОЕДА́ТЬСЯ, -а́юсь, -а́ешься; несов.

1. Несов. к проесться.

2. Прост. Расходоваться, нести издержки на еду и прочие нужды, живя, находясь где-л. без видимого смысла, пользы. — Успел ты ему понравиться — дело в шляпе! Не успел — домой поезжай! И проедаться тут нечего. Салтыков-Щедрин, Дневник провинциала в Петербурге. — Скажи: зачем он проедается здесь? Что ему тут нужно? — Он морскую фауну изучает. Чехов, Дуэль. || Жить, кормиться за чужой счет. — Ступай, ступай, не проедайся. Ишь, тоже выдумал с собакой по трактирам шляться. Куприн, Пиратка.

3. Страд. к проедать.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Гость||

Ещё можно хвост бычий, семенник хрячий и ... моржовый. Стул будет ещё лучше! Но вот будет ли этот набор проедаться? Непонятка, однако.

Гость||

Вымя говяжье с 7 лет можно включать в рацион. Только кто ж там будет с покупкой и готовкой заморачиваться. Его замачивать на 5 часов надо, готовить 2 часа.

Гость||

Ау,госпожа Чащина! у Вас по русскому в школе двойка была? И зачем тогда было проедаться?

Гость||

Я смотрю многие уже вызнали про вымя ,а что и дешево и сердито,я с утра пораньше иду на ярмарку ,чтобы затариться.

Гость||

Мы варим в семье холодечек из куриных лапок тоже не тяжелая пища,можно ребятишкам давать вместо салатиков.Главное это не очень дорого,хотя лапки подорожали в январе бвли по 25руб за 1кг сейчас 40руб за 1кг.

Гость||

Нуно воровать поменьше и всё можно приготовить вкусно...

Гость||

А почему дети должны питаться "недорого"? Нормальные продукты надо закупать. А лапки сами ешьте. С гормонами и антибиотиками.

Гость||

ИДИОТЫ

Коменты как от современников Чарльза Диккенса из работного дома.

Вы хоть «добро пожаловать или посторонним вход воспрещён « помните?

Дебилы

Гость||

Валерьянку выпей

Гость||

Гость писал(а):

> Мы варим в семье холодечек из куриных лапок тоже не тяжелая пища,можно

> ребятишкам давать вместо салатиков.Главное это не очень дорого,хотя лапки

> подорожали в январе бвли по 25руб за 1кг сейчас 40руб за 1кг.

_______________________________________________

Эдуард, вымя кончилось на лапки перешёл, потом не говори что не обожаешь их вместо салатиков ...

Гость||

И вообще , ешь просто живи до ста, то бишь супы и каши , морс, кисель ...

Гость||

Весь вопрос в качестве продуктов из которых готовят еду. В моем детстве ложка в сметане стояла, и в школе кроме говядины другого мяса и не припомню. Максимум раз в неделю куриная лапша. И картошка не испанская была, а местная и это касается всего остального. В любой столовой можно было нормально, а главное не боясь всех этих "Е" и всего того гавна что сейчас в еду не просто добавляют, а прям делают химическую еду.

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Имя: Гость
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