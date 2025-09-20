Сетевое издание|18+|Суббота|20 сен 2025|12:39
Криминал

Жителя Пензенской области обвинили в истязании 2-летнего ребенка

Жителей Городищенского района потрясла история 2-летнего мальчика, который подвергся истязаниям.

Рассказ опубликовали в мессенджере Telegram. Сообщалось, что пострадавший - сын молодой женщины, которая летом этого года познакомилась в интернете с 24-летним жителем региона и перебралась к нему.

Пара некоторое время жила в Пензе, затем переехала в село в Городищенском районе. В один из дней женщина ушла в гости к соседке, а сына оставила под присмотром сожителя. Вернувшись домой, она увидела на лопатке ребенка след от бляшки ремня и поругалась с мужчиной.

Через 2 дня после этого на малыша напала собака. Мать не стала обращаться за медицинской помощью - якобы из-за того, что у ребенка не было страхового медицинского полиса. Укусы она обрабатывала сама.

По словам местных жителей, мальчик сильно плакал, и тогда сожитель женщины влил ему в рот спиртное. Ребенок уснул, сельчанка не смогла разбудить его и обратилась за медицинской помощью.

В посте указывается, что малыша госпитализировали в состоянии комы.

В СУ СКР рассказали, что сожителя женщины обвинили в истязании ребенка. В отношении него возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в августе и сентябре 2025-го мужчина систематически бил мальчика, причиняя ему физическую боль и психические страдания.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в истязании малолетнего потерпевшего, заведомо для него находящегося в беспомощном состоянии. По ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Мальчик находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

