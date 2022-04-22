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Общество

В Кузнецкой МРБ число ковидных коек сократили до 20

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В пятницу, 22 апреля, в администрации Кузнецка обсудили текущую ситуацию по коронавирусной инфекции.

В последнее время наблюдается значительное снижение количества случаев заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей. В межрайонной больнице число стационарных коек сокращено до 20.

Вакцинация в Кузнецке находится на достаточно высоком уровне, привита подавляющая часть взрослого населения. В детскую больницу поступила очередная партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет. Запись на вакцинацию организована в детской поликлинике (ул. Рабочая, 346а, тел. 8 (841)573-37-01).

Ревакцинацию прошли 10 437 человек.

Несмотря на положительную динамику, эпидемиологические ограничения сняты не полностью. Режим повышенной готовности продлен до 30 апреля.

«На совещании также обсудили вопросы проведения диспансеризации населения, в частности перенесшего коронавирусную инфекцию», - отметили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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