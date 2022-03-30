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Общество

Режим повышенной готовности в регионе продлили еще на месяц

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В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный два года назад для борьбы с распространением коронавируса.

Соответствующее постановление в среду, 30 марта, подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

На этот раз действие режима продлено до 30 апреля включительно. Никаких других изменений в документ не вносилось.

Медики отмечают улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило возобновить углубленную и обычную диспансеризацию.

В районных и пензенских больницах закрываются или сокращаются красные зоны. Отменены QR-коды, социальная дистанция, обязательная вакцинация для представителей ряда профессий, ограничения в работе общепита и фуд-кортов, разрешено проведение массовых мероприятий.

Масочный режим по-прежнему сохраняется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Господи! Когда конец этой дури?

Гость||

« Отменены QR-коды»

А вот это зря! Я даже не пользовался ни разу, зря только кололся, заболел все равно, тьфу!

Гость||

Я наконец то поняла нас повышенно готовили к космическим ценам на все

Гость||

Не нас, а они готовились, бабло переводили в баксы

Гость||

Я не готов.

Гость||

Готовься, время есть, месяц целый

Гость||

Бездари и предатели. Хоть в одной нормальной стране мира подобное есть?

Гость||

Почему в школах и колледжах требуют проходить ревакцинацию, код на госуслугах действует год. Почему опять перегибают палку на местах? Ждём комментариев.

Гость||

Соц дистанцию отменили, а маски нет???? Это как понять, в маршрутках как селёдка в бочках и с тряпкой на лице? Очнитесь, бездари

Гость||

А спецоперируют в масках там ?

Гость||

А девакцинацию проводить будете, а , властишка?

Имя: Гость
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