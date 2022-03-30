Режим повышенной готовности в регионе продлили еще на месяц

30.03.2022 | 17:04

В Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный два года назад для борьбы с распространением коронавируса.

Соответствующее постановление в среду, 30 марта, подписал и. о. губернатора Николай Симонов.

На этот раз действие режима продлено до 30 апреля включительно. Никаких других изменений в документ не вносилось.

Медики отмечают улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило возобновить углубленную и обычную диспансеризацию.

В районных и пензенских больницах закрываются или сокращаются красные зоны. Отменены QR-коды, социальная дистанция, обязательная вакцинация для представителей ряда профессий, ограничения в работе общепита и фуд-кортов, разрешено проведение массовых мероприятий.

Масочный режим по-прежнему сохраняется.