Молодым кузнечанам грозит 20 лет тюрьмы за 26 свертков с наркотиками

04.09.2025 | 08:39

В Кузнецке задержали двух 24-летних мужчин. У них нашли 5 свертков с неизвестным веществом.

Их вместе с телефонами изъяли во время личного досмотра молодых людей. В мобильных обнаружили координаты тайников. Впоследствии полицейские посетили указанные места - там хранилось более 20 свертков с запрещенным веществом.

Экспертиза показала, что злоумышленники пытались сбыть 26 свертков с марихуаной и мефедроном.

«Подозреваемые дали признательные показания. По их словам, данные наркотики они заказали в интернете для дальнейшего сбыта на территории Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении молодых кузнечан возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.