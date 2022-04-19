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Общество

Волнистый попугайчик добирался из Донбасса до Пензы в пакете

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В Пензенской области помощь оказывается не только беженцам из Донбасса, но и их питомцам. Об этом сообщил министр труда, социального развития и демографии Алексей Качан на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что хозяева домашних любимцев были обеспокоены их судьбой. Пензенские волонтеры объявили сбор кормов и атрибутов. Сейчас четвероногие и пернатые обеспечены кормами, а также мисками, лотками, намордниками, ошейниками, поводками, клетками.

Алексей Качан также отметил, что эвакуированные донбасцы привезли с собой 42 кота, 38 собак, попугая, белку, дегу и хомяка.

«Попугайчик вынужденно провел дорогу до Пензы в пакете», - добавил он.

На данный момент приведенные цифры могут быть неточными: в воскресенье, 17 апреля, в Пензу приехали еще свыше 500 беженцев, в том числе и с домашними животными.

Министр также попросил быть внимательными к объявлениям о сборе вещей и денежных средств от частных лиц и остерегаться мошенников. Он напомнил, что пункты приема гуманитарной помощи располагаются в Пензе по следующим адресам:

- ул. Советская, д. 4, каб. 5, тел. 8(8412) 56-34-85;

- ул. Кирова, д. 51, тел. 8(8412) 35-34-15;

- 2-й пр-д Свердлова, д. 27, тел. 8(8412) 68-71-52.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

развития и демографии Алексей Качан
Попугайчику пару подыскивать будите?

Гость||

Щастье то какое.

Гость||

Величайшая новость, больше писать не о чем?!

Гость||

Давайте еще донецкими попугайчиками озаботимся. Совсем крыша поехала?

Гость||

Кеша что ли, опять сбёг от своего мальчика?. Хотел на Таити, а тут вон оно куда попал, на среднерусскую возвышенность, не повезло однако.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

б этом сообщил министр труда, социального развития и демографии Алексей Качан
А качан прямыми обязанностями по трудоустройству не желает заняться? или он впал в маразм и решил попугайчиков считать с кошечками?

Гость||

Мой кот по паспорту русский,а я сомневаюсь есть подозрения,что он хохол!

Гость||

Да ладно вам. Люди хорошие, да и животных своих не бросили на произвол. Работоспособные трудоустроятся, жить на что-то надо.

Имя: Гость
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