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Общество

Пензенцев просят помочь домашним животным донбассцев кормами

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В Пензе объявлен сбор кормов для животных, которые вместе со своими хозяевами приехали из Донбасса в Сурский край.

Эвакуированные жители ЛНР и ДНР не бросили четвероногих и пернатых друзей на произвол судьбы. В пункте временного проживания в Леонидовке бок о бок с людьми существуют кошки, собаки, попугаи и даже белка.

Однако запасы кормов, которые брали с собой донбассцы, подходят к концу. Кроме того, для комфортного сосуществования с людьми животным требуются лотки, миски, поводки, клетки и другие предметы.

Чтобы помочь братьям меньшим, волонтеры объявили сбор кормов.

«Помощь принимается ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Пенза, ул. Советская, д. 4», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото www.zspo.ru
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Гость||

На мыло пустить

Гость||

Из них щи наваристые

Гость||

а кашу слабо сварить животным? не наглейте пожалуйста

Гость||

Может ненадо народ злить? А?

Гость||

Какая наглость.

Гость||

Хватит злить народ!Вам по 1500 и так платить будут!Мы меньше получаем по 8ч работая!Идите работайте!Дворниками,почему нет?

Гость||

Со стола поедят!Или молоко Молком-месяц не киснет которое!

Гость||

В столовке отходов нет? Принаглели...

Гость||

Беженцем деньги не платят?

Гость||

Платят, по 10 тысяч на человека

Гость||

Или в Леонидовке зоомага нет?

Гость||

собакам-беженцам не платят

Гость||

Совести нет, ни у них ни у наших властей! На пенсии у них нет денег, пенсионеров на четвереньках держат, на больных детей нет, на аварийный фонд, стипендии и питания в детских садах, НЕТ...слов нет

Гость||

В Леонидовке леса белку на свободу.

Гость||

Может их ещё в ресторан сводить и развлечься на дискотеку, а потом домой довезти и подарков дорогих надарить?

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Имя: Гость
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