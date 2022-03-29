Пензенцев просят помочь домашним животным донбассцев кормами

29.03.2022 | 14:27

В Пензе объявлен сбор кормов для животных, которые вместе со своими хозяевами приехали из Донбасса в Сурский край.

Эвакуированные жители ЛНР и ДНР не бросили четвероногих и пернатых друзей на произвол судьбы. В пункте временного проживания в Леонидовке бок о бок с людьми существуют кошки, собаки, попугаи и даже белка.

Однако запасы кормов, которые брали с собой донбассцы, подходят к концу. Кроме того, для комфортного сосуществования с людьми животным требуются лотки, миски, поводки, клетки и другие предметы.

Чтобы помочь братьям меньшим, волонтеры объявили сбор кормов.

«Помощь принимается ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Пенза, ул. Советская, д. 4», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.