В пензенском лесу сняли на видео бурого медведя

28.08.2025 | 08:20

Факт обитания в пензенском лесу бурого медведя подтвердили видеокадрами. Ролик утром в четверг, 28 августа, опубликовал региональный минлесхоз.

Кадры были сделаны на границе Сосновоборского и Городищенского районов. На них животное спокойно идет по лесу.

«Это удивительное наблюдение подтверждает, что косолапый действительно обитает в наших лесах», - прокомментировали в министерстве.

Пензенцам напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении лесных массивов.

Сейчас специалисты оценивают численность медведей в регионе по встречам следов их обитания. Учет особей пока проводить не планируют. По последним данным, роста их количества не выявили.

Летом 2024 года отмечалось, что в Пензенской области обитает более 10 бурых медведей. Их следы замечали в Никольском, Кузнецком, Городищенском, Земетчинском, Сосновоборском, Лунинском районах.