В пензенском лесу сняли на видео бурого медведя

Факт обитания в пензенском лесу бурого медведя подтвердили видеокадрами. Ролик утром в четверг, 28 августа, опубликовал региональный минлесхоз.
Кадры были сделаны на границе Сосновоборского и Городищенского районов. На них животное спокойно идет по лесу.
«Это удивительное наблюдение подтверждает, что косолапый действительно обитает в наших лесах», - прокомментировали в министерстве.
Пензенцам напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении лесных массивов.
Сейчас специалисты оценивают численность медведей в регионе по встречам следов их обитания. Учет особей пока проводить не планируют. По последним данным, роста их количества не выявили.
Летом 2024 года отмечалось, что в Пензенской области обитает более 10 бурых медведей. Их следы замечали в Никольском, Кузнецком, Городищенском, Земетчинском, Сосновоборском, Лунинском районах.
