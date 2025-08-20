В Кузнецке возбудят уголовное дело после нападения собаки на ребенка

20.08.2025 | 12:47

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на случай нападения собаки на ребенка в Кузнецке.

9 августа бродячее животное вцепилось в лицо 7-летнему мальчику. Его госпитализировали с укушенными ранами.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело по факту произошедшего и представить доклад о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СКР.

Всего с начала года в Кузнецке зарегистрировали 34 нападения бродячих собак на людей, в том числе 13 - на детей. Прокуратура Пензенской области потребовала, чтобы в городе устранили нарушения в работе с безнадзорными животными.