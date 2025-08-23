В Земетчинском районе сняли крадущуюся рысь

23.08.2025 | 11:21

В охотничьих угодьях Земетчинского района сделали редкие кадры. В дневное время там сняли крадущуюся рысь.

Видео опубликовало в субботу, 23 августа, региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Животное проверяло обстановку, а затем быстро скрылось в зарослях.

«Отрадно отметить, что количество этих редких краснокнижных хищников постепенно увеличивается благодаря усилиям специалистов по охране природы», - прокомментировали кадры в ведомстве.

В Пензенской области, по приблизительной оценке, насчитывается не больше 20-30 особей рыси. В апреле этого года животное попало в фотоловушку, когда пришло к одной из кормушек в государственном природном заказнике регионального значения «Ломовский», расположенном в Лунинском районе.

До начала XXI века рыси встречались в лесах 14 районов. Сейчас известно об обитании этих хищников в Кузнецком, Никольском, Шемышейском, Городищенском, Лунинском и Земетчинском.