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Общество

Паводковые воды больше не угрожают Сердобскому району

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С понедельника, 18 апреля, в Сердобском районе отменен режим повышенной готовности, введенный ранее из-за угрозы подтопления.

Паводкоопасный период окончен, сообщили в районной администрации 19 апреля.

Режим повышенной готовности из-за большой воды ввели в Сердобске, а также селах Куракино и Пригородном 5-го числа. Тогда разлилась река Сердоба, вода пошла через плотину.

В зонах возможного подтопления выставили гидрологические посты для круглосуточного наблюдения за ситуацией. По данным на 13:00 10 апреля, уровень воды в реке составлял 4,3 метра при критической отметке в 4 метра.

В Пензенской области из-за паводка произошло подтопление моста в районе села Пыркино Бессоновского района. Смыло конструкцию и в селе Волхонщино Пензенского района, местные жители оказались отрезаны от мира.

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