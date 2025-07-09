Троих сердобчан осудили за мошенничества и кражи

09.07.2025 | 19:04

В Сердобске троих молодых людей наказали за мошенничества и кражи. Они вступили в преступную группу и вместе совершали преступления.

«Все осужденные - лица цыганской национальности в возрасте от 19 до 21 года - действовали с ноября 2024 года по январь 2025-го», - пояснили в Сердобском городском суде.

В ноябре 2024-го сообщники оформили кредит по копии чужого паспорта в микрофинансовой организации. Заявку подавали онлайн и впоследствии получили 30 000 рублей (их потратили по своему усмотрению).

В декабре того же года молодые люди нашли забытый телефон в кафе, забрали его и скрылись. А 1 января 2025-го они воспользовались другим краденым мобильным - зашли в приложение и украли деньги со счетов владельца. Добычу разделили и тоже потратили.

Общая сумма ущерба составила более 110 000 рублей. На сообщников завели уголовные дела, они признали вину и раскаялись.

«Суд приговорил их к различным видам наказания - от 1 года и 4 месяцев условно до 35 дней лишения свободы. Самый старший из мошенников получил наказание в виде реального лишения свободы сроком 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.