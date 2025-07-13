Сброс черной жидкости в Суру попал на видео

13.07.2025 | 11:59

Пензенцев напугало видео, появившееся в Сети в субботу, 12 июля. На нем запечатлено, как в Суру мощным потоком сливается неизвестная черная жидкость.

Кадры были сняты в районе ТЭЦ-1. Ее сотрудники провели обход и выяснили, что слив производился из трубы, расположенной выше сброса станций.

«Информация об этом передана сотрудникам регионального управления Росприроднадзора. С территории ТЭЦ-1 никаких сбросов в реку Суру нет», - сообщили ресурсники.

Пензенцы, посмотревшие ролик, выразили опасение, что случившееся приведет к экологической катастрофе.

Ранее горожане жаловались на сильный запах канализации на набережной Суры. Они попросили власти устранить источник загрязнения, пока река еще не окончательно превратилась в застойный водоем с гибнущей рыбой.