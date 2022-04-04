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Общество

Стало известно, какой уровень воды в реке Сердобе считается критическим

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Подъем воды в реке Сердобе пока далек от критического. Об этом в понедельник, 4 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС Сердобского района».

2 апреля местные жители сообщили, что воды Сердобы перелились через плотину. Фотографии появились в местной группе «Рыбалка в Сердобске».

Утром 3 апреля вода находилась на отметке 80 см, вечером достигла 150 см, а за ночь поднялась еще выше.

«На 8:00 уровень воды находился на отметке 2 метра 90 сантиметров при критическом - 4 метра. Так что запас еще есть», - заверил ведущий специалист управления.

Как он добавил, по многолетним наблюдением, вода начинает подходить к крыльцу ближайшего дома, только поднявшись выше 4 метров.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Анатолия Новикова, vk.com/serdobsk_fish
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Гость||

Зачем нам это знать?у придури с ПИ новостей нет?

Гость||

Эх Сердобск мой дом родной!

Имя: Гость
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