Стало известно, какой уровень воды в реке Сердобе считается критическим

04.04.2022 | 10:30

Подъем воды в реке Сердобе пока далек от критического. Об этом в понедельник, 4 апреля, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС Сердобского района».

2 апреля местные жители сообщили, что воды Сердобы перелились через плотину. Фотографии появились в местной группе «Рыбалка в Сердобске».

Утром 3 апреля вода находилась на отметке 80 см, вечером достигла 150 см, а за ночь поднялась еще выше.

«На 8:00 уровень воды находился на отметке 2 метра 90 сантиметров при критическом - 4 метра. Так что запас еще есть», - заверил ведущий специалист управления.

Как он добавил, по многолетним наблюдением, вода начинает подходить к крыльцу ближайшего дома, только поднявшись выше 4 метров.