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Глас народа

Жители дома в Сердобске не знают, как избавиться от змеи в подвале

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Жителей дома № 97 на улице Чайковского в Сердобске пугает соседство со змеей. По словам людей, рептилия поселилась в их подвале.

О проблеме сердобчанка Татьяна Б. сообщила в Сети, а также сетевое издание «ПензаИнформ». Змею заметили еще 4 июня. Рептилия черного цвета длиной 10-15 см лежала в тамбуре у двери в подъезд, шум напугал ее, и она уползла в подвал через щель в плинтусе.

Горожанка рассказала, что рептилия укусила кошку, которую выпускали на самовыгул. У животного развилось воспаление, пришлось делать операцию.

Жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой отловить змею или обработать подвал. В ответе организации (фото документа предоставлено редакции) говорится, что ее сотрудники не занимаются отловом и не имеют право обрабатывать помещения от змей, это работа специалистов, например МЧС.

«Звонили в МЧС, ответили, что нет специалиста. В администрацию - тоже отказ», - рассказала сердобчанка.

Что касается обработки, в управляющей компании поделились мнением, что она может не оказать нужного воздействия и жители зря потратят деньги. В итоге горожанам посоветовали запенить дыры и щели в подъездах и исключить проникновение рептилии в помещения, где могут находиться люди.

По словам сердобчанки, змею на данный момент больше не видели. Но она сомневается, что опасная соседка нашла себе новый дом. Подвал многоэтажки определили как место укрытия, но, вероятно, воспользоваться им в случае ЧП теперь рискнет не каждый.

Фото Татьяны Булушевой.

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