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Общество

Мост в районе села Пыркино ушел под воду из-за сильного потока

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Шум бурлящей реки заглушает звук. С противоположного берега Суры можно только махать руками и по телефону выходить на связь со знакомыми. Пройти к ним нельзя, потому что мост в районе села Пыркино ушел под воду.

«Буду ждать, когда сойдет вода. Продуктов у меня хватит», - рассказала Зоя Демина.

Жителей Заводского поселка и дачников ряда садоводческих товариществ предупреждали, что мост затопит. В период пропуска паводковых вод увеличивают сброс с гидроузла. С высоты птичьего полета особенно выразительны и стремительны потоки Суры, которыми практически полностью накрыло переправу.

На другом берегу в поселке проживает чуть больше 30 жителей - люди в основном пенсионного возраста. Ранней весной заселяются в свои домики дачники. Кроме моста, есть и объездной путь, но он не в почете у автомобилистов.

«Как там сейчас может проехать скорая и пожарная, я не знаю. Мы ходили - там нет дороги», - отметил председатель СНТ «Сигнал» Михаил Клемешов.

«Случись там что, через Лунино не проедешь, дороги нет. Вчера на «Ниве» приехал один дачник, говорит, через поле проезжал три часа эти пять километров», - сообщил дачник Павел Карев.

Так что вся надежда - на мост. Его в сентябре 2021-го своими силами ремонтировали активисты. Этой весной они же при поддержке сельсовета вытаскивали мусор из реки, чтобы не снесло конструкцию.

Когда сойдет вода, станет ясно, насколько пострадал мост.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Опять?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мост в районе села Пыркино ушел под воду из-за сильного потока
А я думаю в знак солидарности с флагманом Черноморского флота.

Имя: Гость
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