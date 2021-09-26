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Общество

Мост у села Пыркино местные жители починили своими руками

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Мост своими руками. Инициативные дачники решили реанимировать участки переправы через реку в районе села Пыркино.

До тех пор пока конструкция не числится ни на чьем балансе, помощи ждать не приходится. Кинули клич, и на собранные с членов садоводческих товариществ «Сигнал» и «Засурье» и жителей поселка Заводского деньги приступили к реанимации аварийных пролетов.

«Там все сгнило, мы все выкинули», «По три тысячи мы сбросились», - рассказали умельцы.

Рядом с бетонными плитами - деревянные бруски. Внешний вид моста оставляет желать лучшего, но не до эстетики, когда речь идет о безопасности пешеходов и автомобилистов.

В конце июля на мосту застрял грузовик со строительными материалами. Кстати, большегрузы периодически выводили и без того хилую конструкцию из строя. Теперь им здесь не место, появилось ограничение по ширине. Только трактор, который чистит дорогу на противоположном берегу, сможет проехать.

Если с проездом крупногабаритных авто, казалось бы, вопрос решен, то вот с мусором, который течением приносит к мосту, нет. А ведь раньше его помогали убирать представители местных властей. В 2021 году у переправы словно мусорный плот пришвартовался.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Вы что,хотите как во Франции? А на Украине ещё хуже. Кто как обзывается , тот сам так называется. Ракеты, ракеты, с Шойгу в тайгу.

Гость||

Зато враг не пройдет..

Гость||

Голосовали - сами. Чинят - тоже сами. Золотой народ.

Гость||

А сам не голосовал? А то сидит такой подстрекатель и нудит зудит не то ему не это.

Гость||

Гость писал(а):

> А сам не голосовал? А то сидит такой подстрекатель и нудит зудит не то ему

> не это.

-------------------------------

Печенька капает за каждый всхрюк

Имя: Гость
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