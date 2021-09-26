Мост у села Пыркино местные жители починили своими руками

26.09.2021 | 18:30

Мост своими руками. Инициативные дачники решили реанимировать участки переправы через реку в районе села Пыркино.

До тех пор пока конструкция не числится ни на чьем балансе, помощи ждать не приходится. Кинули клич, и на собранные с членов садоводческих товариществ «Сигнал» и «Засурье» и жителей поселка Заводского деньги приступили к реанимации аварийных пролетов.

«Там все сгнило, мы все выкинули», «По три тысячи мы сбросились», - рассказали умельцы.

Рядом с бетонными плитами - деревянные бруски. Внешний вид моста оставляет желать лучшего, но не до эстетики, когда речь идет о безопасности пешеходов и автомобилистов.

В конце июля на мосту застрял грузовик со строительными материалами. Кстати, большегрузы периодически выводили и без того хилую конструкцию из строя. Теперь им здесь не место, появилось ограничение по ширине. Только трактор, который чистит дорогу на противоположном берегу, сможет проехать.

Если с проездом крупногабаритных авто, казалось бы, вопрос решен, то вот с мусором, который течением приносит к мосту, нет. А ведь раньше его помогали убирать представители местных властей. В 2021 году у переправы словно мусорный плот пришвартовался.