Пензенцу на автомобиль сбросили мусор с моста им. Капашина

29.05.2025 | 21:05

Пензенцу повредили автомобиль, когда он проезжал под мостом им. Капашина. По словам мужчины, на его Opel Astra сбросили сверху строительный мусор.

Инцидент произошел 28 мая примерно в 15 часов.

«Я двигался от заправки «Роснефть» на ул. Измайлова в сторону заезда на мост. Проезжал под мостом, и на мою машину посыпался строительный мусор - на капот, лобовое стекло, крышу, заднее стекло, боковые элементы кузова... Ехал в плотном потоке, остановишься резко - получишь удар в заднюю часть машины и дополнительную порцию строительного мусора.

Припарковался на мосту, а в сторону ул. Кирова, примерно в 500-600 м от начала моста, я увидел, как двое рабочих «Пензавтодора» производили мелкий ремонт моста и весь строительный мусор скидывали на проезжающие внизу машины», - рассказал пензенец.

Мужчина вызвал сотрудника Госавтоинспекции, но тот заявил, что это не ДТП, а хулиганство со стороны рабочих.

В итоге у пензенца вмятины на крыше автомобиля, сколы от камней на капоте и лобовом стекле.

По словам горожанина, теперь для него единственный способ добиться возмещения ущерба - обратиться в суд, что он и планирует сделать.