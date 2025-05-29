Сетевое издание|18+|Четверг|29 мая 2025|21:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензенцу на автомобиль сбросили мусор с моста им. Капашина

Печать
Telegram

Пензенцу повредили автомобиль, когда он проезжал под мостом им. Капашина. По словам мужчины, на его Opel Astra сбросили сверху строительный мусор.

Инцидент произошел 28 мая примерно в 15 часов.

«Я двигался от заправки «Роснефть» на ул. Измайлова в сторону заезда на мост. Проезжал под мостом, и на мою машину посыпался строительный мусор - на капот, лобовое стекло, крышу, заднее стекло, боковые элементы кузова... Ехал в плотном потоке, остановишься резко - получишь удар в заднюю часть машины и дополнительную порцию строительного мусора.

Пензенцу на автомобиль сбросили мусор с моста им. Капашина

Припарковался на мосту, а в сторону ул. Кирова, примерно в 500-600 м от начала моста, я увидел, как двое рабочих «Пензавтодора» производили мелкий ремонт моста и весь строительный мусор скидывали на проезжающие внизу машины», - рассказал пензенец.

Пензенцу на автомобиль сбросили мусор с моста им. Капашина

Мужчина вызвал сотрудника Госавтоинспекции, но тот заявил, что это не ДТП, а хулиганство со стороны рабочих.

В итоге у пензенца вмятины на крыше автомобиля, сколы от камней на капоте и лобовом стекле.

Пензенцу на автомобиль сбросили мусор с моста им. Капашина

По словам горожанина, теперь для него единственный способ добиться возмещения ущерба - обратиться в суд, что он и планирует сделать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте