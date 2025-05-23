Водолазы ищут стекло и металл на дне водоемов Пензенской области

23.05.2025 | 09:52

Водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра перед купальным сезоном обследуют места массового отдыха.

14 мая они работали на прудах Смагин в р. п. Башмаково, «Шиловский» в с. Шиловка Наровчатского района и в акватории реки Мокши в районе с. Усть-Каремша Нижнеломовского района, сообщили в ППСЦ.

16 мая водолазы обследовали дно водоемов в с. Рамзай и пос. Парижская коммуна в Мокшанском районе.

19 мая они выезжали на пруд на базе отдыха «Сосновый бор» в с. Тарлаково Кузнецкого района, водоем в селе Сосновка Кузнецкого района и пруд «Горский» в Сосновоборске.

20 мая спасатели-водолазы были на пляже в Малой Сердобе и с. Сущевка Колышлейского района, 21 мая - на пляжах на реке Выше в р. п. Земетчино, в деревне Ахматовка Вадинского района и на реке Сухой Липляй в с. Кошелевка Спасского района.

«Основная цель обследования - обеспечение безопасности отдыхающих. Водолазы проверили дно водоемов на наличие опасных предметов, таких как стекло, металлические конструкции и другие посторонние объекты, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей», - уточнили в областном министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.