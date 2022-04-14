В пензенском поселке для многодетных семей появилась остановка

14.04.2022 | 11:01

В поселке для многодетных семей Ласточкино Гнездо появился остановочный павильон. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко.

Место для остановки определили с учетом мнения жителей микрорайона.

Мэр уточнил, что также после решения вопросов с документацией подключили освещение на опорах, где есть плафоны.

«В настоящее время Управление градостроительства и архитектуры Пензы занимается формированием земельных участков для строительства объектов торговли и автомойки», - добавил Александр Басенко.

О проблемах, с которыми сталкиваются люди, одна из местных жительниц рассказала под постом с анонсом прямой линии мэра во «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание на поселок Ласточкино Гнездо. Затягиваются сроки по развитию инфраструктуры (строительству школы, детского сада, торгового центра, центральной канализации, асфальтированию дорог). Поселок активно застраивается, обещанной инфраструктуры нет. Участки выдавались начиная с 2011 года в чистом поле», - написала женщина.

Басенко пообещал постепенно решить проблемы.