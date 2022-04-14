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Общество

В пензенском поселке для многодетных семей появилась остановка

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В поселке для многодетных семей Ласточкино Гнездо появился остановочный павильон. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко.

Место для остановки определили с учетом мнения жителей микрорайона.

Мэр уточнил, что также после решения вопросов с документацией подключили освещение на опорах, где есть плафоны.

«В настоящее время Управление градостроительства и архитектуры Пензы занимается формированием земельных участков для строительства объектов торговли и автомойки», - добавил Александр Басенко.

О проблемах, с которыми сталкиваются люди, одна из местных жительниц рассказала под постом с анонсом прямой линии мэра во «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание на поселок Ласточкино Гнездо. Затягиваются сроки по развитию инфраструктуры (строительству школы, детского сада, торгового центра, центральной канализации, асфальтированию дорог). Поселок активно застраивается, обещанной инфраструктуры нет. Участки выдавались начиная с 2011 года в чистом поле», - написала женщина.

Басенко пообещал постепенно решить проблемы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/id705094680
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Гость||

ка тебе такое, Илон Маск?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В поселке для многодетных семей Ласточкино Гнездо
С чего вдруг только для многодетных семей? Это других горожан дискриминируют или многодетных сегрегируют?

Гость||

Автомойку это правильно,без нее никак.

Гость||

Иван просил выделить землю на безвозмездной основе для сынков для любимого ими семейного бизнеса?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Затягиваются сроки по развитию инфраструктуры (строительству школы, детского сада, торгового центра,
Тут в огромных микрорайонах с многоэтажной застройкой не хватает школ и детсадов, а она в коттеджный поселок требует. А торговый центр, по ее мнению, город строить должен? Для частника?

Гость||

Опять контейнерную площадку из профнастила открыли с помпой,еще и привязали сюда заботу о многодетных?А сами пробовали под этим уныл га,,, в дождик и ветер постоять час в ожидании транспорта?Еще с мнением жителей согласовано.Премию чиновника что то с жителями не согласовывают?а сам басенко такими пунктами из забора пользоваться будет?

Гость||

Гость писал(a):

Иван просил выделить землю на безвозмездной основе для сынков для любимого ими семейного бизнеса?
А самое главное что выделят и ни кто не узнает

Гость||

Гость писал(a):

С чего вдруг только для многодетных семей? Это других горожан дискриминируют или многодетных сегрегируют?
Главное побольше скреп воткнуть инфоповод важен не сама суть работы и результат

Гость||

Какая дурь, это его работа за все время

Имя: Гость
Комментарий:

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