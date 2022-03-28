В Пензе начнут развивать микрорайон для многодетных семей

28.03.2022 | 15:23

В микрорайоне Ласточкино Гнездо, где многодетным семьям выделили участки под строительство, наконец займутся развитием инфраструктуры.

Вопрос от одной из местных жительниц был оставлен под постом с анонсом прямой линии мэра Пензы Александра Басенко во «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание на поселок Ласточкино Гнездо. Затягиваются сроки по развитию инфраструктуры (строительству школы, детского сада, торгового центра, центральной канализации, асфальтированию дорог). Поселок активно застраивается, обещанной инфраструктуры нет. Участки выдавались начиная с 2011 года в чистом поле», - написала женщина.

Во время прямой линии Басенко рассказал, что в минувшую субботу посетил микрорайон.

«Первое, что можно предпринять в кратчайшие сроки - подключить освещение на опорах, где установлены светильники. Они технически готовы, на этой неделе решим вопросы с документацией», - заявил глава администрации.

Управление градостроительства и архитектуры сформирует и выставит на торги земельные участки под строительство объектов торговли и автомойки.

Вместе с жителями определили места для двух остановок общественного транспорта на равных расстояниях от границ поселка. Там сделают заездные карманы, установят знаки дорожного движения, нанесут разметку на пешеходном переходе.

«Земельные участки микрорайона Ласточкино Гнездо обеспечены электроснабжением. Построен магистральный водопровод, выполнено строительство квартальных водопроводных сетей, магистрального газопровода, газораспределительных (квартальных) сетей. Разработана проектная документация объекта «Сети водоотведения микрорайона, расположенного между пос. Нефтяник и пос. Заря». Введены в эксплуатацию 3 этапа строительства автомобильной дороги протяженностью 3,77 км. Общая протяженность автодороги - 11,268 км», - проинформировала пресс-служба мэрии.