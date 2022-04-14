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Общество

В Пензе первокурсника оштрафовали на 50 000 за надписи с дискредитацией

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В Пензе студента I курса историко-филологического факультета ПГУ оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

23 марта молодой человек нанес краской на фасады и стены домов на улице Антонова надписи, в которых высказал неодобрение относительно спецоперации, а также изображение буквы Z, обведенной в круг и перечеркнутой по диагонали, расклеил листовки соответствующего содержания.

«Тем самым он привлекал внимание мимо проходящих граждан для формирования отрицательного мнения окружающих с целью дискредитировать использование Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепринятых принципов и норм международного права, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В отношении студента возбудили дело об административном правонарушении, однако в суд на заседание он не явился (по неизвестной причине).

Изучив представленные материалы, выслушав сотрудника полиции, суд пришел к выводу о виновности юноши.

Ранее стало известно, что в Пензе возбуждено уголовное дело на преподавательницу иностранного языка. Это произошло после того, как в разговоре с ученицами педагог выразила свою позицию о спецоперации на Украине, которая отличается от государственной.

Также понесла наказание жительница поселка Башмаково. Под одним из постов в соцсети «ВКонтакте» она оставила комментарий, содержащий негативную оценку действий ВС России. Суд оштрафовал ее на 45 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Его отчислили? На бюджете учится?

Гость||

Щемить таких пособников нацизма надо. Надо!

Гость||

Гость писал(a):

Кончай
Скачи своей дорогой...

Гость||

29 статья конституции полностью пущена на производство туалетной бумаги

Гость||

Пушкин: Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Гость||

Завывает, болото то...

Гость||

Гость писал(a):

Завывает, болото то...
Зачем же ты воешь?

Гость||

Честность ныне дорого обходится .

Гость||

Поясните, пожалуйста, а если молодой человек еще не работает, студент, с какого дохода ему платить штраф?

Гость||

Как теперь ему отмыть написанное краской на стенах домов?

Вообще-то студент-историк должен понимать огромную разницу понятий "Украина" и "нацистская Украина". С учётом больших будущих угроз второй Украины для России.

Горячий молодой человек, но глупый вдвойне: и по совершённому поступку и по своему мировоззрению.

Гость||

Гость писал(а):

> Честность ныне дорого обходится .

- Это не честность, а глупость.

Гость||

ОН Гражданин с большой буквы!

Гость||

И сколько в 47 млн.Украине нацистов? Или все украинцы нацисты? Главное города с русским населением, тот же Харьков, тот же Мариуполь расхерачили. Бендеры то сроду на западе были.

Гость||

Господь с тобой , молодой человек. Исуса Христа бы сейчас тоже судили за оскорбление верующих.

Гость||

Харьков полуторамиллионник, русскоязычный город...Был город...

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Имя: Гость
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