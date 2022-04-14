В Пензе первокурсника оштрафовали на 50 000 за надписи с дискредитацией

14.04.2022 | 15:16

В Пензе студента I курса историко-филологического факультета ПГУ оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

23 марта молодой человек нанес краской на фасады и стены домов на улице Антонова надписи, в которых высказал неодобрение относительно спецоперации, а также изображение буквы Z, обведенной в круг и перечеркнутой по диагонали, расклеил листовки соответствующего содержания.

«Тем самым он привлекал внимание мимо проходящих граждан для формирования отрицательного мнения окружающих с целью дискредитировать использование Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепринятых принципов и норм международного права, в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В отношении студента возбудили дело об административном правонарушении, однако в суд на заседание он не явился (по неизвестной причине).

Изучив представленные материалы, выслушав сотрудника полиции, суд пришел к выводу о виновности юноши.

Ранее стало известно, что в Пензе возбуждено уголовное дело на преподавательницу иностранного языка. Это произошло после того, как в разговоре с ученицами педагог выразила свою позицию о спецоперации на Украине, которая отличается от государственной.

Также понесла наказание жительница поселка Башмаково. Под одним из постов в соцсети «ВКонтакте» она оставила комментарий, содержащий негативную оценку действий ВС России. Суд оштрафовал ее на 45 000 рублей.