В Пензе осудили иностранцев, избивших парня на Московской

23.04.2024 | 21:29

В Пензенской области за первые 3 месяца 2024 года осудили 12 иностранцев: 5 граждан Таджикистана, 2 - Королевства Марокко, по 1 - Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 49 лет.

Так, двоих марокканцев и азербайджанца наказали за избиение молодого человека около бара на Московской в октябре 2020 года. Пострадавший получил травмы живота, груди, головы и конечностей. Каждый из соучастников нападения на 6 лет отправился в колонию строгого режима.

Кроме того, в I квартале 2024-го иностранцам вынесли приговоры за преступления против половой неприкосновенности, управление транспортом в состоянии опьянения, взяточничество, кражу, нападение на полицейских, незаконные действия в сфере миграции и оборота наркотических средств.

«К сведению, за аналогичный период 2023 года было осуждено 13 иностранных граждан», - уточнили в Пензенском областном суде.