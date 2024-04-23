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Криминал

Молодой пензенец помог обмануть 88-летнюю жительницу р. п. Лунино

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22-летний житель Пензы осужден как соучастник мошенничества: он помог обмануть 88-летнюю женщину из р. п. Лунино.

В декабре молодой человек вступил в преступный сговор с не установленными следствием злоумышленниками. Те обзванивали пенсионеров и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, рассказывали историю о якобы случившемся ДТП и возможности откупить родственников от уголовной ответственности. Пензенец исполнял роль курьера.

14 декабря ему прислали в мессенджер адрес, размер суммы и подробности легенды, выдуманной для пожилой женщины. Молодой человек отправился в Лунино, назвался водителем прокуратуры и забрал у пенсионерки 70 000 рублей.

Часть денег он оставил себе в качестве вознаграждения, остальное перечислил на счет подельников.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговором удовлетворен иск прокурора района в интересах престарелой потерпевшей о взыскании с осужденного ущерба в размере 70 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

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