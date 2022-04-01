Молодой пензенец пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил РФ

01.04.2022 | 15:55

22-летнего жителя Пензы ждет скамья подсудимых за надпись, нанесенную на фасад дома на улице Антонова. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Что именно написал молодой человек, не уточняется. В информации лишь утверждается, что «надпись была направлена на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Сотрудники полиции предостерегают жителей региона от использования сомнительной или фейковой информации, которая может послужить дестабилизации социально-экономической, общественной обстановки.

«Исключите ее публикацию в открытых источниках, в том числе в сети Интернет. Таким образом вы избежите административной ответственности и крупных денежных штрафов», - предупреждают в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Пензе возбуждено уголовное дело на 55-летнюю преподавательницу иностранного языка. Это произошло после того, как в разговора с ученицами педагог выразила свою позицию о спецоперации на Украине, которая в корне отличается от государственной.

Также понесла наказание жительница поселка Башмаково. Под одним из постов в группе «Подслушано в Башмаково» она оставила комментарий, содержащий негативную оценку действий ВС России. Суд оштрафовал ее на 45 000 рублей.