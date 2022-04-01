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Криминал

Молодой пензенец пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил РФ

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22-летнего жителя Пензы ждет скамья подсудимых за надпись, нанесенную на фасад дома на улице Антонова. Об этом сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Что именно написал молодой человек, не уточняется. В информации лишь утверждается, что «надпись была направлена на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Сотрудники полиции предостерегают жителей региона от использования сомнительной или фейковой информации, которая может послужить дестабилизации социально-экономической, общественной обстановки.

«Исключите ее публикацию в открытых источниках, в том числе в сети Интернет. Таким образом вы избежите административной ответственности и крупных денежных штрафов», - предупреждают в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Пензе возбуждено уголовное дело на 55-летнюю преподавательницу иностранного языка. Это произошло после того, как в разговора с ученицами педагог выразила свою позицию о спецоперации на Украине, которая в корне отличается от государственной.

Также понесла наказание жительница поселка Башмаково. Под одним из постов в группе «Подслушано в Башмаково» она оставила комментарий, содержащий негативную оценку действий ВС России. Суд оштрафовал ее на 45 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ну, кто первый скажет?

Хромой Гончар||

Правильно сделали. Ибо

Гость||

22 года,а ума нет.

Гость||

Миру-мир!!!

Гость||

с интернетом понятно там айпи сдаст тебя а тут как интерерсно какая доказательная база что это он а не лось написал скажем или Пушкин

Гость||

все всё понимают.

Гость||

надпись была направлена на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской

Предположу:много на стене не напишешь,миру-мир,нет войне,за ЭТО???..

Гость||

Подлые времена

Гость||

Хромой Гончар писал(a):

Правильно сделали. Ибо
правильно если бы только за хулиганство и порчу внешнего облика дома, тут согласен, а так по сути каждый должен выражать свое мнение без хулиганства конечно

Гость||

вот одно не пойму в конституции написано что положена свобода слова а по факту ее нет, тут конечно на домах писать это плохо однозначно но ведь его не за факт написания а за смысл написанного судить будут

Гость||

Гость писал(a):

с интернетом понятно там айпи сдаст тебя а тут как интерерсно какая доказательная база что это он а не лось написал скажем или Пушкин
Стукачи...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.04.2022 16:29|

с интернетом понятно там айпи сдаст тебя а тут как интерерсно какая доказательная база что это он а не лось написал скажем или Пушкин

чистосердечное признание и явка с повинной

Гость||

Не, на Гринкарту не тянет...

Гость||

Гость писал(a):

чистосердечное признание и явка с повинной
Под угрозой швабры.

Гость||

Господи, дай людям терпения все это пережить.

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Имя: Гость
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